В Болгарии спрогнозировали разгром Украины в возможной войне с Россией менее чем за полдня
Незалежная — это не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство, отметили читатели газеты "Факты".
Фото © ТАСС / Zuma
Украина потерпит поражение через 6–12 часов после начала возможной войны с Россией. Такое мнение выразили читатели болгарской газеты "Факты".
Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что военная помощь Украине со стороны США, которая обсуждалась на встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, может крайне негативно сказаться на ситуации в Донбассе. Представитель Кремля пояснил, что это может стать причиной для "непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", что очень опасно. Ранее на встрече в Вашингтоне Байден также заявил лидеру Незалежной о приверженности Штатов суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ.
"На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6–12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале", — отметил один из читателей издания.
"Видимо, они считают, что с танком или половиной самолёта Украина станет великой военной силой и одолеет Россию", — добавил другой комментатор.
Ещё один пользователь подчеркнул, что "Украина — это не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство".
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на полное восстановление отношений с Украиной. По мнению главы государства, сегодняшняя ситуация между двумя странами является ненормальной и неестественной.
Комментариев: 0