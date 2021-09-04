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В Болгарии спрогнозировали разгром Украины в возможной войне с Россией менее чем за полдня

Незалежная — это не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство, отметили читатели газеты "Факты".

4 сентября, 00:06
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Украина потерпит поражение через 6–12 часов после начала возможной войны с Россией. Такое мнение выразили читатели болгарской газеты "Факты".

Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что военная помощь Украине со стороны США, которая обсуждалась на встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, может крайне негативно сказаться на ситуации в Донбассе. Представитель Кремля пояснил, что это может стать причиной для "непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", что очень опасно. Ранее на встрече в Вашингтоне Байден также заявил лидеру Незалежной о приверженности Штатов суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ.

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"На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6–12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале", — отметил один из читателей издания.

"Видимо, они считают, что с танком или половиной самолёта Украина станет великой военной силой и одолеет Россию", — добавил другой комментатор.

Ещё один пользователь подчеркнул, что "Украина — это не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство".

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Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на полное восстановление отношений с Украиной. По мнению главы государства, сегодняшняя ситуация между двумя странами является ненормальной и неестественной.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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