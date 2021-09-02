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Захарова призвала добиться введения эмбарго на поставки оружия Украине

В МИД РФ считают, что Киев занимается истреблением собственного населения.

2 сентября, 18:21
<p>Мария Захарова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167?__tn__=,d*F*F-R&eid=ARCEip2-8rR5OKD6X2P_iC3-zcBC0NtpxkyegIXnm4hfgQRfEmUp0y9xxYtTCVcSb14NKPZQhBEkw_v7&tn-str=*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Мировому сообществу нужно добиваться эмбарго на поставку вооружений на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население

Мария Захарова

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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