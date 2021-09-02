Захарова призвала добиться введения эмбарго на поставки оружия Украине

Мировому сообществу нужно добиваться эмбарго на поставку вооружений на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население

В Белом доме напомнили об условиях принятия Украины в НАТО

Ранее стало известно, что США собираются выделить Киеву в этом году дополнительно ещё 463 миллиона долларов помощи. Деньги должны будут быть потрачены на развитие демократии, защиту прав человека, развитие местного самоуправления, децентрализацию и судебную реформу.