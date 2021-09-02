Захарова призвала добиться введения эмбарго на поставки оружия Украине
В МИД РФ считают, что Киев занимается истреблением собственного населения.
Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова
Мировому сообществу нужно добиваться эмбарго на поставку вооружений на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население
Мария Захарова
Ранее стало известно, что США собираются выделить Киеву в этом году дополнительно ещё 463 миллиона долларов помощи. Деньги должны будут быть потрачены на развитие демократии, защиту прав человека, развитие местного самоуправления, децентрализацию и судебную реформу.
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