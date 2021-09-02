Тренер по рукопашному бою из Иркутска выжил после сквозного удара молнии

Тренер по рукопашному бою выжил после сквозного удара молнии. Видео © LIFE

В Иркутске тренер по универсальному бою Евгений Александров выжил после удара молнии, произошедшего недалеко от Шумакских источников. Лайф пообщался с мужчиной и узнал его историю.

Александров был замыкающим в составе группы, путешествовавшей в районе реки Эхе-Гер. В 300–500 метрах от водоёма он собирался подождать свою жену и её подругу, но в него попала молния. Мужчина отлетел на камни и потерял сознание. Он не смог вспомнить момента удара, рассказав, что пришёл в себя лишь спустя некоторое время.

Участники похода самостоятельно перенесли Евгения в палатку, а потом вызвали МЧС по спутниковому телефону, однако помощь прибыла только ночью. До прихода спасателей Александров ещё два раза терял сознание. Он не мог понять, что произошло. Мужчине поначалу показалось, что в него прилетел какой-то камень. Молния прошла сквозь всё тело, врачи зафиксировали многочисленные ожоги и переломы.