Популярное приложение для смартфона обязали передавать данные россиян силовикам

Сервис Getcontact обязали передавать данные пользователей в правоохранительные органы. С 1 сентября он внесён в реестр организаторов распространения информации. Сервисы, входящие в этот список, по российскому законодательству обязаны собирать, хранить и делиться данными со спецслужбами.

Приложение Getcontact позволяет пользователям узнать, под каким именем они записаны в телефонных книгах своих друзей. Сервис запрашивает доступ к списку контактов пользователя, и полученные данные объединяются в базу компании. Количество скачиваний приложения достигло 150 миллионов.