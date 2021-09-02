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Популярное приложение для смартфона обязали передавать данные россиян силовикам

Getcontact позволяет пользователям узнать, под каким именем они записаны в телефонных книгах своих друзей.

2 сентября, 17:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сервис Getcontact обязали передавать данные пользователей в правоохранительные органы. С 1 сентября он внесён в реестр организаторов распространения информации. Сервисы, входящие в этот список, по российскому законодательству обязаны собирать, хранить и делиться данными со спецслужбами.

Приложение Getcontact позволяет пользователям узнать, под каким именем они записаны в телефонных книгах своих друзей. Сервис запрашивает доступ к списку контактов пользователя, и полученные данные объединяются в базу компании. Количество скачиваний приложения достигло 150 миллионов.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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