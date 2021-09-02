Эксперт оценил решение Сбербанка выдавать ипотеку 18-летним

Жители России, достигшие совершеннолетия, теперь могут оформить жильё в ипотеку — Сбербанк снизил минимальный возраст ипотечных заёмщиков. Решению Сбера дал оценку бывший вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

"Риск не в том, что это будут люди, которые будут тратить время на учёбу, а в том, насколько стабильны их доходы. Соответственно, как до пандемии и до цифровой эпохи. Здесь надо чуть-чуть иначе оценивать кредитные риски", — поделился эксперт мнением в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, банки идут в новые сегменты, потому что в старых "уже давно "кровавое море". Мехтиев считает, что если другие банки продолжают выдавать ипотеку с 21 года, то, возможно, есть банки, "у которых много капитала и прибыли, которые могут себе позволить эксперименты в этой отрасли". И если эксперимент будет успешным, то Сбер ждёт "значительная фора перед другими банками".

Эксперт также отметил, что именно наличие минимального платежа называют основной проблемой для молодых семей — одним из условий для желающих взять ипотеку является первый взнос, который равен 10% от стоимости жилья. Кредит можно оформить сроком до 30 лет, а необходимый трудовой стаж — от трёх месяцев.