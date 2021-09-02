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"Катастрофический потоп": Десятки человек стали жертвами урагана "Ида" в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси

По данным местных СМИ, некоторые люди просто не смогли выбраться из подвалов, куда хлынули потоки воды.

2 сентября, 17:16

В Нью-Йорке из-за наводнения погибло девять человек. Видео © Соцсети

Не менее 22 человек стали жертвами торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" в двух американских штатах — Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.

По данным СМИ, в Нью-Йорке в результате буйства стихии погибло восемь человек, в Нью-Джерси — 14. В числе жертв наводнения в Нью-Йорке — двухлетний мальчик. При этом во время потопа некоторые просто не смогли выбраться из подвалов, куда хлынула вода. А в Нью-Джерси 70-летний мужчина погиб в своём автомобиле, который унесло бурным потоком воды.

Чиновники в пострадавших от стихии регионах говорят о рекордном объёме выпавших осадков. А мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и вовсе назвал историческим потоп, который произошёл в городе.

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Рыбак снял, как ураган "Ида" разносит всё за его окном, и эти кадры хуже любого фильма-катастрофы

Напомним, что из-за торнадо и ливней в двух штатах США объявили режим ЧС. Ранее Лайф сообщал, что рыбак снял, как ураган "Ида" разносит всё за его окном, и эти кадры хуже любого фильма-катастрофы. Смельчак даже открыл окно, несмотря на бушующий ветер со скоростью 240 километров в час.


Рекордные дожди привели к наводнению и гибели 10 человек в Теннесси

Рекордные дожди привели к наводнению и гибели 10 человек в Теннесси

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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