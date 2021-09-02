В Нью-Йорке из-за наводнения погибло девять человек. Видео © Соцсети

Не менее 22 человек стали жертвами торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" в двух американских штатах — Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.

По данным СМИ, в Нью-Йорке в результате буйства стихии погибло восемь человек, в Нью-Джерси — 14. В числе жертв наводнения в Нью-Йорке — двухлетний мальчик. При этом во время потопа некоторые просто не смогли выбраться из подвалов, куда хлынула вода. А в Нью-Джерси 70-летний мужчина погиб в своём автомобиле, который унесло бурным потоком воды.