Нарышкин оценил историческое значение победы русских войск в Куликовской битве

Решающую роль в рождении национального самосознания русских как единого народа сыграла победа в Куликовской битве, которая произошла 8 сентября 1380 года. Об этом заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета празднования 650-летия сражения.

650-летний юбилей Куликовской битвы отмечается в стране в 2030 году. Председателями оргкомитета помимо Нарышкина назначены вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Первое заседание оргкомитета прошло сегодня на территории музея-заповедника "Куликово поле".

"Подвиг на Куликовом поле символизирует рождение российской нации, является примером самоотверженного, всепобеждающего патриотизма. Главным следствием победы стало изменение самосознания русских людей и обретение ими уверенности в своих силах", — сказал Нарышкин.

Нарышкин уточнил, что со временем московские правители окончательно перехватят инициативу у потомков Чингисхана. Сто лет спустя (8 октября 1480 года) на реке Угре хан Ахмат предпочтёт избежать прямого столкновения с русской ратью. Нарышкин подытожил, что опыт объединения перед лицом исторических вызовов, приобретённый Россией на Куликовом поле, по сей день лежит в основе "многонациональной отечественной государственности".