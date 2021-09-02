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Нарышкин оценил историческое значение победы русских войск в Куликовской битве

Он отметил, что это сражение является примером самоотверженного, всепобеждающего патриотизма.

2 сентября, 18:03
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Решающую роль в рождении национального самосознания русских как единого народа сыграла победа в Куликовской битве, которая произошла 8 сентября 1380 года. Об этом заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета празднования 650-летия сражения.

650-летний юбилей Куликовской битвы отмечается в стране в 2030 году. Председателями оргкомитета помимо Нарышкина назначены вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Первое заседание оргкомитета прошло сегодня на территории музея-заповедника "Куликово поле".

"Подвиг на Куликовом поле символизирует рождение российской нации, является примером самоотверженного, всепобеждающего патриотизма. Главным следствием победы стало изменение самосознания русских людей и обретение ими уверенности в своих силах", — сказал Нарышкин.

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Нарышкин уточнил, что со временем московские правители окончательно перехватят инициативу у потомков Чингисхана. Сто лет спустя (8 октября 1480 года) на реке Угре хан Ахмат предпочтёт избежать прямого столкновения с русской ратью. Нарышкин подытожил, что опыт объединения перед лицом исторических вызовов, приобретённый Россией на Куликовом поле, по сей день лежит в основе "многонациональной отечественной государственности".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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