"Газпром" обогнал Сбер и стал самой дорогой российской компанией

Ценные бумаги холдинга последние два дня колеблются около уровня в 314 рублей. Рыночная рублёвая капитализация компании превышает 7,428 триллиона рублей. При этом рыночная долларовая капитализация компании превысила 100 миллиардов долларов впервые с лета 2014 года и держится выше этого показателя второй день. Она находится на уровне 101,95 миллиарда долларов.

