"Газпром" обогнал Сбер и стал самой дорогой российской компанией
Рыночная долларовая капитализация холдинга превысила 100 миллиардов долларов впервые с лета 2014 года и держится выше этого уровня второй день.
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Акции "Газпрома" обогнали по рыночной капитализации Сбербанк и заняли первое место на российском рынке, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Ценные бумаги холдинга последние два дня колеблются около уровня в 314 рублей. Рыночная рублёвая капитализация компании превышает 7,428 триллиона рублей. При этом рыночная долларовая капитализация компании превысила 100 миллиардов долларов впервые с лета 2014 года и держится выше этого показателя второй день. Она находится на уровне 101,95 миллиарда долларов.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Газпром нефть" рассказала школьникам о своей цифровой трансформации. В ходе увлекательной экскурсии на площадке общества "Знание" будущие выпускники российских школ узнали, как искусственный интеллект помогает вычислять скрытые нефтяные пласты, а умная система логистики помогает транспортировать нефть с месторождений Арктики дешевле и быстрее.
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