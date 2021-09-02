НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Москвич на Lexus сбил 12-летнего мальчика на самокате

По предварительным данным, ребёнок выехал из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода.

2 сентября, 18:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На Комсомольском проспекте в Москве водитель сбил 12-летнего мальчика на самокате. Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, ДТП произошло около дома № 43.

"️Водитель автомобиля Lexus совершил наезд на ребёнка, который, по предварительным данным, выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода", — сообщает ведомство в своём телеграм-канале.

В Башкирии мотоциклист сбил девочку на электросамокате и скрылся

В Башкирии мотоциклист сбил девочку на электросамокате и скрылся

Предварительно, у 12-летнего мальчика врачи диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Угрозы его жизни нет.

Опрос показал готовность россиян застраховаться от столкновений с самокатами

Опрос показал готовность россиян застраховаться от столкновений с самокатами

Ранее Лайф сообщал, что в Барнауле водитель иномарки сбил на зебре девятилетнюю девочку, внезапно выскочившую на дорогу, от удара школьницу подкинуло в воздух. При этом она смогла самостоятельно подняться и покинуть проезжую часть. Госпитализация ребёнку не потребовалась.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Кузбассе муж из ревности убил жену и двоих детей, тела пролежали в квартире две недели

сегодня в 12:31

Петербурженка самокатом пробила голову прохожей, в которую врезался её сын

28 июля, 22:08

Тренер по рукопашному бою из Иркутска выжил после сквозного удара молнии

сегодня в 18:14

Захарова призвала добиться введения эмбарго на поставки оружия Украине

сегодня в 18:21

Второй армеец за месяц: "Локомотив" объявил о переходе полузащитника Марадишвили из ЦСКА

сегодня в 18:18

Новости партнеров

Layer 1