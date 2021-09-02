Москвич на Lexus сбил 12-летнего мальчика на самокате

На Комсомольском проспекте в Москве водитель сбил 12-летнего мальчика на самокате. Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, ДТП произошло около дома № 43.

"️Водитель автомобиля Lexus совершил наезд на ребёнка, который, по предварительным данным, выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода", — сообщает ведомство в своём телеграм-канале.

Предварительно, у 12-летнего мальчика врачи диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Угрозы его жизни нет.