Москвич на Lexus сбил 12-летнего мальчика на самокате
По предварительным данным, ребёнок выехал из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода.
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На Комсомольском проспекте в Москве водитель сбил 12-летнего мальчика на самокате. Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, ДТП произошло около дома № 43.
"️Водитель автомобиля Lexus совершил наезд на ребёнка, который, по предварительным данным, выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода", — сообщает ведомство в своём телеграм-канале.
Предварительно, у 12-летнего мальчика врачи диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Угрозы его жизни нет.
Ранее Лайф сообщал, что в Барнауле водитель иномарки сбил на зебре девятилетнюю девочку, внезапно выскочившую на дорогу, от удара школьницу подкинуло в воздух. При этом она смогла самостоятельно подняться и покинуть проезжую часть. Госпитализация ребёнку не потребовалась.
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