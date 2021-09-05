В Черногории националисты помешали интронизации митрополита Сербской православной церкви
Радикалы возвели преграды из автомобильных покрышек и рассыпали на дорогах камни, чтобы помешать приезду духовенства.
В Черногории националисты помешали интронизации митрополита Сербской православной церкви. Видео © Соцсети
В Черногории протестующие против Сербской православной церкви (СПЦ) заблокировали въезд в старую столицу страны — Цетине, где в воскресенье должна состояться интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Об этом сообщает телерадиокомпания "Радио и телевидение Черногории".
В соцсетях появилось видео, на котором протестующие ночью жгут фаеры посреди дороги. При этом полицейских поблизости нет.
Интронизация митрополита Сербской православной церкви Иоанникия должна состояться в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября. Однако в субботу националисты прорвали кордоны полиции и забаррикадировали основные въезды в город. Радикалы возвели преграды из автомобильных покрышек и рассыпали на дорогах камни, чтобы помешать приезду духовенства. Портал IN4S отмечает, что полиция довольно лояльно отнеслась к протестующим.
Как пишут местные СМИ, координирует демонстрантов, среди которых националистические, профашистские группировки и сторонники непризнанной "черногорской церкви", Демократическая партия социалистов Черногории (ДПС) во главе с её лидером — президентом Мило Джукановичем, утратившим власть на фоне протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви. На прошлогодних выборах ДПС проиграла оппозиционной партии "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича, который в итоге стал премьером.
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