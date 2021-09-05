Радикалы возвели преграды из автомобильных покрышек и рассыпали на дорогах камни, чтобы помешать приезду духовенства.

В Черногории националисты пытаются помешать интронизации митрополита СПЦ. Видео © Соцсети

В Черногории протестующие против Сербской православной церкви (СПЦ) заблокировали въезд в старую столицу страны — Цетине, где в воскресенье должна состояться интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Об этом сообщает телерадиокомпания "Радио и телевидение Черногории".

В соцсетях появилось видео, на котором протестующие ночью жгут фаеры посреди дороги. При этом полицейских поблизости нет.

Интронизация митрополита Сербской православной церкви Иоанникия должна состояться в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября. Однако в субботу националисты прорвали кордоны полиции и забаррикадировали основные въезды в город. Радикалы возвели преграды из автомобильных покрышек и рассыпали на дорогах камни, чтобы помешать приезду духовенства. Портал IN4S отмечает, что полиция довольно лояльно отнеслась к протестующим.