В Черногории националисты помешали интронизации митрополита Сербской православной церкви. Видео © Соцсети

В Черногории протестующие против Сербской православной церкви (СПЦ) заблокировали въезд в старую столицу страны — Цетине, где в воскресенье должна состояться интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Об этом сообщает телерадиокомпания "Радио и телевидение Черногории".

В соцсетях появилось видео, на котором протестующие ночью жгут фаеры посреди дороги. При этом полицейских поблизости нет.

Интронизация митрополита Сербской православной церкви Иоанникия должна состояться в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября. Однако в субботу националисты прорвали кордоны полиции и забаррикадировали основные въезды в город. Радикалы возвели преграды из автомобильных покрышек и рассыпали на дорогах камни, чтобы помешать приезду духовенства. Портал IN4S отмечает, что полиция довольно лояльно отнеслась к протестующим.