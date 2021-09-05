12 человек погибли и 40 пострадали в ДТП с автобусом в Египте
Автобус направлялся в Каир из Шарм-эль-Шейха. Водитель по неизвестным пока причинам налетел на бетонное ограждение.
12 человек погибли и 40 пострадали в ДТП с автобусом в Египте. Видео © Twitter / AJA_Egypt
В Египте 12 человек погибли и около 40 пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим из Шарм-эль-Шейха в Каир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на больницу города Суэц, куда доставили пострадавших. Известно, что жертвами аварии стали несколько детей.
"Среди пострадавших много тяжёлых, несколько человек находятся в критическом состоянии", — сообщили в больнице.
Информация о том, что среди пострадавших есть иностранцы, пока не поступала. По данным источника агентства, в столицу Египта возвращалось несколько местных семей.
Инцидент произошёл возле Суэца, примерно в 100 километрах от Каира. Водитель автобуса по неизвестным пока причинам налетел на бетонное ограждение. На место происшествия было направлено порядка 30 машин скорой помощи. Они доставили в больницу пострадавших с переломами, ушибами, порезами и сотрясениями мозга.
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