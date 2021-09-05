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В Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГИЛ

Ещё несколько правоохранителей получили ранения. Также боевики заминировали дорогу, ведущую к месту инцидента.

4 сентября, 23:44

Фото © ТАСС / AP

На севере Ирака по меньшей мере семь полицейских погибли во время атаки боевиков террористической группировки ИГИЛ*. Об этом пишет издание Shafaq со ссылкой на источник.

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По его данным, террористы обстреляли правоохранителей в провинции Киркук. Помимо семерых погибших ещё несколько человек получили ранения. Также боевики заминировали дорогу к месту инцидента, что препятствует прибытию подкрепления.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил ИГИЛ новыми ударами из-за теракта в Кабуле.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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