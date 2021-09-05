В Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГИЛ
Ещё несколько правоохранителей получили ранения. Также боевики заминировали дорогу, ведущую к месту инцидента.
Фото © ТАСС / AP
На севере Ирака по меньшей мере семь полицейских погибли во время атаки боевиков террористической группировки ИГИЛ*. Об этом пишет издание Shafaq со ссылкой на источник.
По его данным, террористы обстреляли правоохранителей в провинции Киркук. Помимо семерых погибших ещё несколько человек получили ранения. Также боевики заминировали дорогу к месту инцидента, что препятствует прибытию подкрепления.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил ИГИЛ новыми ударами из-за теракта в Кабуле.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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