Эксперты считают, что к весне у талибов останется не более трёх работающих вертолётов

К весне 2022 года из десятков единиц захваченной в Афганистане авиатехники у радикального движения "Талибан"* останется лишь два-три функционирующих вертолёта. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным США, за два месяца до падения Кабула в распоряжении правительственных ВВС оставалось 211 самолётов и вертолётов. Из них в воздух могли подниматься только 167. К захваченной технике афганской армии добавилась брошенная при эвакуации в кабульском аэропорту. Американцы не смогли вывезти оттуда 93 бронемашины Humvee и MaxxPro и 73 самолёта и вертолёта. При этом все военные машины, оставленные в аэропорту Кабула при эвакуации, США предварительно вывели из строя. Без капитального ремонта функционировать они не смогут.