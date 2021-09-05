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Эксперты считают, что к весне у талибов останется не более трёх работающих вертолётов

Большое количество техники, захваченной радикалами у афганской армии, изначально было неисправно. Из-за отсутствия специалистов, запчастей и топлива вооружение быстро выйдет из строя.

4 сентября, 23:00
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

К весне 2022 года из десятков единиц захваченной в Афганистане авиатехники у радикального движения "Талибан"* останется лишь два-три функционирующих вертолёта. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что большое количество техники, захваченной талибами у афганской армии, изначально было неисправно. Из-за отсутствия специалистов, запчастей и топлива вооружение быстро выйдет из строя.

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Стало известно, сколько самолётов и вертолётов досталось талибам

По данным США, за два месяца до падения Кабула в распоряжении правительственных ВВС оставалось 211 самолётов и вертолётов. Из них в воздух могли подниматься только 167. К захваченной технике афганской армии добавилась брошенная при эвакуации в кабульском аэропорту. Американцы не смогли вывезти оттуда 93 бронемашины Humvee и MaxxPro и 73 самолёта и вертолёта. При этом все военные машины, оставленные в аэропорту Кабула при эвакуации, США предварительно вывели из строя. Без капитального ремонта функционировать они не смогут.

Талибы завладели американским оружием и техникой на $85 млрд

Талибы завладели американским оружием и техникой на $85 млрд

"Даже исправные образцы сложной боевой техники, захваченной талибами, могут начать выходить из строя уже в ближайшие месяцы", — полагает военный эксперт Юрий Лямин.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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