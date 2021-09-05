Украинские пограничники не пустили машины с номерами Приднестровья из России

Украинские пограничники не позволили приднестровским автомобилистам, возвращавшимся из России, пересечь границу, так как с 1 сентября Незалежная закрыла въезд на свою территорию для транспорта с номерными знаками непризнанной республики. Автомобилисты были вынуждены покинуть свои автомобили и добираться другим транспортом. Об этом сообщает телеканал "Первый Приднестровский".

"Подъехали к границе уже 2 сентября в час ночи. Дальше проезд мне запретили. Пограничник вышел и сказал: "С такими номерами дальше вы продолжать движение не будете", — поделился один из водителей.

По словам мужчины, после долгих разбирательств на границе ему пришлось оставить свою машину у родственников в России и вернуться домой на рейсовом автобусе. Как уточняет телеканал, лишились права пересечения границы не только частные автомобилисты, но и коммерческий транспорт. Автобусные маршруты сейчас могут обслуживать только иностранные перевозчики.