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Украинские пограничники не пустили машины с номерами Приднестровья из России

Права пересечения границы лишились не только частные автомобилисты, но и коммерческий транспорт.

4 сентября, 22:50
<p>Фото © <a href="https://tv.pgtrk.com/ru/news/20210903/110560" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tv.pgtrk.com</a></p>

Фото © tv.pgtrk.com

Украинские пограничники не позволили приднестровским автомобилистам, возвращавшимся из России, пересечь границу, так как с 1 сентября Незалежная закрыла въезд на свою территорию для транспорта с номерными знаками непризнанной республики. Автомобилисты были вынуждены покинуть свои автомобили и добираться другим транспортом. Об этом сообщает телеканал "Первый Приднестровский".

"Подъехали к границе уже 2 сентября в час ночи. Дальше проезд мне запретили. Пограничник вышел и сказал: "С такими номерами дальше вы продолжать движение не будете", поделился один из водителей.

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По словам мужчины, после долгих разбирательств на границе ему пришлось оставить свою машину у родственников в России и вернуться домой на рейсовом автобусе. Как уточняет телеканал, лишились права пересечения границы не только частные автомобилисты, но и коммерческий транспорт. Автобусные маршруты сейчас могут обслуживать только иностранные перевозчики.

Ранее в Госдуме осудили политику Молдавии и Украины в отношении Приднестровья. По мнению российских законодателей, действия этих стран направлены на срыв процесса мирного урегулирования конфликта.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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