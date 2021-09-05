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"Соревнуются в ахинее": В Госдуме предложили автозак захотевшему проехать на танке по Москве главкому ВСУ

Депутат Дмитрий Белик отметил ложную браваду высокопоставленных украинских военных.

4 сентября, 22:14

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Новый главком ВС Украины Валерий Залужный, который заявил о желании проехать на танке по Красной площади и Арбату, лелеет несбыточные мечты. По Москве он может проехать или в такси — как частное лицо, или в автозаке — как военный преступник. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Парламентарий отметил бахвальство высокопоставленных украинских военных.

Главком армии Украины захотел проехать на танке по Красной площади и Арбату

Главком армии Украины захотел проехать на танке по Красной площади и Арбату

"Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и всё это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдётся, пусть такси берёт, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда — в Магадан", сказал Белик в беседе с РИА "Новости".

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Ранее в Госдуме шуткой ответили на призыв разместить военных США на Украине. Депутат Елена Панина считает, что призыв бывшего главы украинского МИД вряд ли найдёт понимание в Вашингтоне на фоне ситуации в Афганистане.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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