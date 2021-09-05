"Соревнуются в ахинее": В Госдуме предложили автозак захотевшему проехать на танке по Москве главкому ВСУ

Новый главком ВС Украины Валерий Залужный, который заявил о желании проехать на танке по Красной площади и Арбату , лелеет несбыточные мечты. По Москве он может проехать или в такси — как частное лицо, или в автозаке — как военный преступник. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и всё это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдётся, пусть такси берёт, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда — в Магадан", — сказал Белик в беседе с РИА "Новости".