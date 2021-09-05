"Соревнуются в ахинее": В Госдуме предложили автозак захотевшему проехать на танке по Москве главкому ВСУ
Депутат Дмитрий Белик отметил ложную браваду высокопоставленных украинских военных.
Новый главком ВС Украины Валерий Залужный, который заявил о желании проехать на танке по Красной площади и Арбату, лелеет несбыточные мечты. По Москве он может проехать или в такси — как частное лицо, или в автозаке — как военный преступник. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Парламентарий отметил бахвальство высокопоставленных украинских военных.
"Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и всё это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдётся, пусть такси берёт, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда — в Магадан", — сказал Белик в беседе с РИА "Новости".
Ранее в Госдуме шуткой ответили на призыв разместить военных США на Украине. Депутат Елена Панина считает, что призыв бывшего главы украинского МИД вряд ли найдёт понимание в Вашингтоне на фоне ситуации в Афганистане.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк