Главком армии Украины захотел проехаться на танке по Красной площади и Арбату
Очередное скандальное милитаристское заявление прозвучало в адрес РФ из Киева.
Валерий Залужный. Фото © Facebook / CinCAFU
Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил, что хочет проехаться на танке по Красной площади и Арбату.
"Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже", — ответил Залужный в эфире украинского "5-го канала" на вопрос, хотел бы он проехать на танке по Красной площади.
Валерий Залужный сменил на посту главкома ВСУ Руслана Хомчака, которого президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку в конце июля. В последнее время на Украине часто звучат милитаристские заявления в адрес России. Так, ранее генерал Сергей Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть".
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