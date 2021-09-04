Главком армии Украины захотел проехаться на танке по Красной площади и Арбату

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил, что хочет проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

"Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже", — ответил Залужный в эфире украинского "5-го канала" на вопрос, хотел бы он проехать на танке по Красной площади.