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Главком армии Украины захотел проехаться на танке по Красной площади и Арбату

Очередное скандальное милитаристское заявление прозвучало в адрес РФ из Киева.

4 сентября, 19:08
<p>Валерий Залужный. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/CinCAFU/photos/157837433135316/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CinCAFU</a></p>

Валерий Залужный. Фото © Facebook / CinCAFU

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил, что хочет проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

"Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже", — ответил Залужный в эфире украинского "5-го канала" на вопрос, хотел бы он проехать на танке по Красной площади.

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Валерий Залужный сменил на посту главкома ВСУ Руслана Хомчака, которого президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку в конце июля. В последнее время на Украине часто звучат милитаристские заявления в адрес России. Так, ранее генерал Сергей Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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