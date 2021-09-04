Экс-премьер Украины Азаров рассказал о проблемах с салом в стране

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что страна начала завозить сало из-за рубежа, поскольку своего уже не хватает. Об этом он поведал в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Украина превратилась в импортёра продукции животноводства. У нас, представьте себе, сало стали завозить", — выразил возмущение Азаров.

Кроме того, возвращаясь к теме животноводства, экс-премьер Украины указал на снижение поголовья скота в стране, а также на проблемы в молочной сфере.