Экс-премьер Украины Азаров рассказал о проблемах с салом в стране
Политик также указал на снижение поголовья скота в Незалежной и проблемы в молочной сфере.
Фото © Pixabay
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что страна начала завозить сало из-за рубежа, поскольку своего уже не хватает. Об этом он поведал в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"Украина превратилась в импортёра продукции животноводства. У нас, представьте себе, сало стали завозить", — выразил возмущение Азаров.
Кроме того, возвращаясь к теме животноводства, экс-премьер Украины указал на снижение поголовья скота в стране, а также на проблемы в молочной сфере.
Напомним, в июне стало известно, что Украина рискует остаться без сала из-за нехватки свиней. Сообщалось, что с начала года импорт там превысил экспорт в денежном выражении в шесть раз.
Комментариев: 0