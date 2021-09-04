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Экс-премьер Украины Азаров рассказал о проблемах с салом в стране

Политик также указал на снижение поголовья скота в Незалежной и проблемы в молочной сфере.

4 сентября, 19:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что страна начала завозить сало из-за рубежа, поскольку своего уже не хватает. Об этом он поведал в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Украина превратилась в импортёра продукции животноводства. У нас, представьте себе, сало стали завозить", — выразил возмущение Азаров.

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Кроме того, возвращаясь к теме животноводства, экс-премьер Украины указал на снижение поголовья скота в стране, а также на проблемы в молочной сфере.

Напомним, в июне стало известно, что Украина рискует остаться без сала из-за нехватки свиней. Сообщалось, что с начала года импорт там превысил экспорт в денежном выражении в шесть раз.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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