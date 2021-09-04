Украинские десантники прибыли в Германию для участия в учениях НАТО

Украинские десантники прибыли в Германию, где примут участие в учениях НАТО Saber Junction 2021 в районе немецкого города Хохенфельс. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Незалежной.

"Вскоре на базе Многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center), который находится в Германии, начнутся многонациональные тактические учения Saber Junction 2021", — уточняется в сообщении.

Киев на манёврах будет представлять ротная тактическая группа 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Украинские десантники будут отрабатывать учебно-боевые задачи совместно с подразделениями 2-го кавалерийского полка ВС США. Всего в учениях примут участие несколько тысяч военнослужащих более чем из 20 стран НАТО и других государств.