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Украинские десантники прибыли в Германию для участия в учениях НАТО

Всего в военных манёврах на территории ФРГ будут задействованы военнослужащие более чем из 20 стран альянса.

4 сентября, 18:35
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Украинские десантники прибыли в Германию, где примут участие в учениях НАТО Saber Junction 2021 в районе немецкого города Хохенфельс. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Незалежной.

"Вскоре на базе Многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center), который находится в Германии, начнутся многонациональные тактические учения Saber Junction 2021", — уточняется в сообщении.

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Киев на манёврах будет представлять ротная тактическая группа 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Украинские десантники будут отрабатывать учебно-боевые задачи совместно с подразделениями 2-го кавалерийского полка ВС США. Всего в учениях примут участие несколько тысяч военнослужащих более чем из 20 стран НАТО и других государств.

Ранее сообщалось, что в НАТО не исключили вступления Украины в альянс, несмотря на войну в Донбассе.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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