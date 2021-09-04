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Названы шесть продуктов для спасения печени от "ожирения"

По словам врача, орган не справляется с рядом многосоставных продуктов.

4 сентября, 18:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Для здоровья печени стоит употреблять меньше алкоголя, жирной и сладкой пищи. Об этом "Народным новостям" рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Печень не любит алкоголь и любую чрезмерно жирную пищу, в том числе фастфуд. В нашем рационе, к сожалению, появляется всё больше жирного и сладкого, в связи с чем получает распространение такое заболевание, как ожирение печени", — объяснила Дюваль.

Организму сложнее поддерживать здоровое состояние печени из-за многосоставности ряда продуктов: мучного, сладких кисломолочных продуктов, фастфуда и мясных полуфабрикатов. Ещё для этого органа вредны БАДы, их бесконтрольное употребление грозит большими проблемами.

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Здоровье печени можно поддерживать правильным питанием и употреблением достаточного количества воды ежедневно. Последний способ является одним из ключевых. Суточная норма позволяет укреплять здоровье и хорошее самочувствие.

"Тыква, дыня, персики и абрикосы — всё, что имеет оранжевый оттенок. Также полезны зелень и травяные чаи, имеющие желчегонные свойства. Это напитки из расторопши, топинамбура, артишока. Из-за употребления тяжёлой пищи желчь сгущается, на почве чего даже могут образоваться камни. Необходимо разжижать желчь, с чем справляются как раз таки фрукты, овощи и зелень", — отметила диетолог.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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