Талибы заявили, что захватили офис губернатора провинции Панджшер

Боевики утверждают, что вошли в Базарак, столицу региона, и смогли штурмом взять офис губернатора. Однако официального подтверждения эти данные ещё не получили.

Напомним, что накануне представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.