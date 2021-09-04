Талибы заявили, что захватили офис губернатора провинции Панджшер
Боевики сообщают, что вошли в Базарак, столицу региона, но эти данные не подтверждены.
Фото © ТАСС / EPA
Радикальное движение "Талибан"* заявило, что захватило офис губернатора провинции Панджшер. Об этом сообщает издание India News Republic.
Боевики утверждают, что вошли в Базарак, столицу региона, и смогли штурмом взять офис губернатора. Однако официального подтверждения эти данные ещё не получили.
Напомним, что накануне представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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