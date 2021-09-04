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Талибы заявили, что захватили офис губернатора провинции Панджшер

Боевики сообщают, что вошли в Базарак, столицу региона, но эти данные не подтверждены.

4 сентября, 18:09
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Радикальное движение "Талибан"* заявило, что захватило офис губернатора провинции Панджшер. Об этом сообщает издание India News Republic.

Боевики утверждают, что вошли в Базарак, столицу региона, и смогли штурмом взять офис губернатора. Однако официального подтверждения эти данные ещё не получили.

Названа причина замедления наступления талибов в Панджшере

Названа причина замедления наступления талибов в Панджшере

Напомним, что накануне представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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