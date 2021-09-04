Названа причина замедления наступления талибов в Панджшере

Наступление боевиков радикального движения "Талибан"* в Панджшере замедлилось из-за мин, размещённых по пути к столице провинции — городу Базарак. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники в движении.

Согласно данным издания, из-за минирования дороги талибы также не могут попасть в резиденцию губернатора Панджшера. Разминирование и наступательные действия проводятся одновременно, объяснил собеседник агентства.

При этом телеканал уточнил, что продолжаются активные боестолкновения между талибами и силами сопротивления. Представитель сопротивления провинции Панджшер Фахим Дашти объявил, что, хотя силам "Талибана" удалось достигнуть высот Дарбанд на границе между провинцией Каписа и Панджшером, в ходе боёв они вскоре были отброшены. Дашти подчеркнул, что "оборона оплота Афганистана непоколебима".

Напомним, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.