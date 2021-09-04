В США включили три российских боевых вертолёта в пятёрку лучших в мире

Три российских ударных вертолёта вошли в пятёрку лучших в мире, по мнению американских военных специалистов. Как пишет издание Military Watch, речь идёт о Ка-52, Ми-28 и Ми-24.

По мнению экспертов, преимущество перед зарубежными конкурентами вертолёту Ка-52 даёт его соосная система винта — когда два винта установлены на одной оси, но крутятся в разные стороны, компенсируя реактивные моменты друг друга. Такое решение обеспечивает повышенную компактность машины, увеличивает полезную нагрузку, а также снижает шум. Кроме того, преимуществом Ка-52 является его вооружение, пишут обозреватели.

"Ка-52 могут переносить оружие, нетипичное для ударного вертолёта, в том числе крылатые ракеты Х-31, а также ракеты "Атака" и "Вихрь", способные пробивать до 950 и 1000 миллиметров брони соответственно", — говорится в материале.

Что касается вертолёта Ми-28Н "Ночной охотник", то к нему внимание было привлечено за счёт 16 противотанковых ракет или 80 восьмидесятимиллиметровых неуправляемых ракет, которые может нести на себе винтокрылая машина. По лётным характеристикам Ми-28Н значительно превосходит своего американского конкурента Apache, который также вошёл в пятёрку. А улучшенная версия Ми-28НМ может быть оснащена ракетами класса "воздух – воздух" с инфракрасным самонаведением.

Третий российский вертолёт привлёк внимание американцев своими лётными характеристиками, благодаря которым он может маневрировать и вести бои на минимальной высоте.

"Модернизированная версия Ми-24П-1М может похвастаться радаром AESA, новой модульной системой прямого инфракрасного противодействия, автопилотом, улучшенным блоком питания и станцией навигации и наведения ОПС-24Н-1Л", — отметили авторы статьи.