Рогозин рассказал о запасе российских двигателей РД-180 у Lockheed Martin и Boeing

"Роскосмос" продолжает сотрудничество с США по ракетному двигателю РД-181 и готов при необходимости поставлять американской стороне РД-180. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить ещё, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству", — написал он в "Фейсбуке".

Рогозин добавил, что по российскому двигателю типа РД-181 отношения с американским партнёром продолжатся.