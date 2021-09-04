Рогозин рассказал о запасе российских двигателей РД-180 у Lockheed Martin и Boeing
Ранее появилась информация, что компании больше не нуждаются в закупке отечественных запчастей.
Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / "Роскосмос"
"Роскосмос" продолжает сотрудничество с США по ракетному двигателю РД-181 и готов при необходимости поставлять американской стороне РД-180. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить ещё, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству", — написал он в "Фейсбуке".
Рогозин добавил, что по российскому двигателю типа РД-181 отношения с американским партнёром продолжатся.
Напомним, что РД-180 — российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащённый двумя камерами сгорания и двумя соплами. В США называли его технологическим чудом, но летом прошлого года американская компания United Launch Alliance получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российские РД-180.
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