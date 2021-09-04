В "Талибан" решили не принимать бывших военных, членов ИГИЛ и безбородых

Восточная военная комиссия "Талибана"* запретила бывшим военным, полицейским, членам ИГИЛ* и безбородым мужчинам вступать в свои ряды. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на заявление дворца губернатора провинции Нангархар.

Помимо запретов для определённых категорий людей талибы ввели ограничения для уже действующих членов организации. В частности, им не разрешается носить чёрные очки и прикрывать своё лицо.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.