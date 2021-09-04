В "Талибан" решили не принимать бывших военных, членов ИГИЛ и безбородых
А действующие члены организации тоже не смогли избежать определённых ограничений.
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Восточная военная комиссия "Талибана"* запретила бывшим военным, полицейским, членам ИГИЛ* и безбородым мужчинам вступать в свои ряды. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на заявление дворца губернатора провинции Нангархар.
Помимо запретов для определённых категорий людей талибы ввели ограничения для уже действующих членов организации. В частности, им не разрешается носить чёрные очки и прикрывать своё лицо.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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