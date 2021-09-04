Экономист оценил расширение списка наиболее востребованных профессий

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал решение расширить перечень профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России.

"Именно эти профессии уже сейчас востребованы и будут востребованы в самом ближайшем будущем и на перспективу. То есть это те профессии, которые укладываются в те направления, по которым будет развиваться экономика, и будет развиваться ускоренными темпами", — объяснил Беляев в беседе с RT.

Экономист уточнил, что это прежде всего относится к цифровой экономике, но касается и робототехники. По его словам, активно развивается сфера медицины и, несомненно, выходит на первый план в связи с пандемией. Кроме того, эксперт отметил и агросферу, уточнив, что в связи с климатическими изменениями обществу нужны продвинутые специалисты, новая агротехника и другие изменения в сфере сельского хозяйства. Беляев добавил, что большое значение также имеют цифровые и современные методики диагностики и лечения, а также телемедицина.