Кабмин расширил перечень наиболее востребованных профессий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня наиболее востребованных профессий, которые важны для модернизации и технологического развития экономики страны.

"В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания", — сообщает пресс-служба кабмина.

В перечень были добавлены такие специальности, как "сестринское дело", "аддитивные технологии", "эксплуатация беспилотных авиационных систем", "управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". Также были добавлены специальности "графический дизайнер", "дефектоскопист", "мастер растениеводства", "мастер общестроительных работ" и другие.