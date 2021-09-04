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Кабмин расширил перечень наиболее востребованных профессий

В список попали специальности из робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, соцсферы, сферы обслуживания и туризма.

4 сентября, 11:01
<p>Фото © <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Правительства России</a></p>

Фото © Сайт Правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня наиболее востребованных профессий, которые важны для модернизации и технологического развития экономики страны.

"В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания", — сообщает пресс-служба кабмина.

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В перечень были добавлены такие специальности, как "сестринское дело", "аддитивные технологии", "эксплуатация беспилотных авиационных систем", "управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". Также были добавлены специальности "графический дизайнер", "дефектоскопист", "мастер растениеводства", "мастер общестроительных работ" и другие.

Ранее Лайф называл популярные специальности, которые окажутся "лишними" в ближайшие пять лет. Многим сотрудникам придётся освоить новые навыки и профессии, чтобы найти себе работу.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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