Названо условие для создания особого налогового режима на Курилах

Для введения преференциального налогового режима на Курильских островах, который освободит местный бизнес от уплаты пошлин на десять лет, необходимо внести правки в федеральный закон, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"С точки зрения юридической структуры сейчас идёт обсуждение, выбор между территорией опережающего развития и Свободным портом Владивосток. Должны быть внесены правки в соответствующий федеральной закон, это сделает уже Госдума нового созыва", — сказал он в интервью РИА "Новости" на ВЭФ.