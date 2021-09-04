Названо условие для создания особого налогового режима на Курилах
Он предполагает освобождение бизнеса от налогов на прибыль, на имущество, на землю, а также от транспортного налога.
Фото © Pixabay
Для введения преференциального налогового режима на Курильских островах, который освободит местный бизнес от уплаты пошлин на десять лет, необходимо внести правки в федеральный закон, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"С точки зрения юридической структуры сейчас идёт обсуждение, выбор между территорией опережающего развития и Свободным портом Владивосток. Должны быть внесены правки в соответствующий федеральной закон, это сделает уже Госдума нового созыва", — сказал он в интервью РИА "Новости" на ВЭФ.
Ранее Путин на ВЭФ заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот для бизнеса. Так, предпринимателей на десять лет освободят от налогов на прибыль, на имущество, на землю, а также от транспортного налога.
Комментариев: 0