Джабаров заявил об угрозе войны в Донбассе при выходе Киева из Минских соглашений
Сенатор выразил надежду, что западные страны найдут способ заставить Украину выполнять договорённости.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Заявление советника делегации Украины в трёхсторонней контактной группе о "снятии с крючка Минских соглашений" является безответственным и не будет способствовать миру в регионе. Таким мнением с RT поделился первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров.
"Это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий в Донбассе. Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны", — объяснил сенатор.
Встреча президентов Украины и США показала, по его мнению, что американцы не будут помогать в урегулировании ситуации в Донбассе. А заявления, подобные тем, что сделал Арестович, могут просто оттолкнуть Германию и Францию. Украина в таком случае останется наедине со своими проблемами, поэтому сенатор выразил надежду, что страну "заставят исполнять Минские соглашения".
Ранее советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина больше не связана обязательствами Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.
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