Джабаров заявил об угрозе войны в Донбассе при выходе Киева из Минских соглашений

Заявление советника делегации Украины в трёхсторонней контактной группе о "снятии с крючка Минских соглашений" является безответственным и не будет способствовать миру в регионе. Таким мнением с RT поделился первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров.

"Это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий в Донбассе. Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны", — объяснил сенатор.

Встреча президентов Украины и США показала, по его мнению, что американцы не будут помогать в урегулировании ситуации в Донбассе. А заявления, подобные тем, что сделал Арестович, могут просто оттолкнуть Германию и Францию. Украина в таком случае останется наедине со своими проблемами, поэтому сенатор выразил надежду, что страну "заставят исполнять Минские соглашения".