23-летняя эскортница могла быть не первой пленницей нижегородского похитителя

39-летнего Сергея С. ведут в зал суда. Видео © LIFE

Следователи отрабатывают версию о других возможных пленницах Сергея С. из Нижнего Новгорода, в подвале гаража которого в наручниках обнаружили 23-летнюю девушку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело в том, что подвал оборудован тёплыми полами, ванной, спальным местом и различными бытовыми предметами. Это навело правоохранителей на мысль о его причастности к другим похищениям. По мнению полицейских, просто так такие помещения не обустраиваются.

По данным собеседника Лайфа, перед тем, как сдаться полиции, Сергей С. связался с женой. Именно она нашла и наняла для его защиты двух адвокатов. Они же сопроводили его в отделение полиции, а также говорили за него при задержании.