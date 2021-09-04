23-летняя эскортница могла быть не первой пленницей нижегородского похитителя
Правоохранители не исключают, что ранее в гараже мужчины могли насильно удерживаться и другие девушки.
39-летнего Сергея С. ведут в зал суда. Видео © LIFE
Следователи отрабатывают версию о других возможных пленницах Сергея С. из Нижнего Новгорода, в подвале гаража которого в наручниках обнаружили 23-летнюю девушку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Дело в том, что подвал оборудован тёплыми полами, ванной, спальным местом и различными бытовыми предметами. Это навело правоохранителей на мысль о его причастности к другим похищениям. По мнению полицейских, просто так такие помещения не обустраиваются.
По данным собеседника Лайфа, перед тем, как сдаться полиции, Сергей С. связался с женой. Именно она нашла и наняла для его защиты двух адвокатов. Они же сопроводили его в отделение полиции, а также говорили за него при задержании.
Напомним, что в подвале гаража Сергея С. нашли 23-летнюю девушку, которая не выходила на связь в течении десяти дней. Она была прикована наручниками. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни супруга.
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