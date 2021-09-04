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Французы назвали Зеленского дежурным комиком и призвали его "перестать ныть"

Они пошутили, что американские СМИ не ошиблись, когда перепутали фамилию Зеленского с Левински.

4 сентября, 09:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Twitter / Владимир Зеленский

Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на публикацию о ситуацию на востоке Украины и упрёках Киева в адрес Москвы в помощи жителям Донбасса. Многие пользователи отметили, что Украина отказывается придерживаться Минских соглашений, в том числе о предоставлении жителям региона автономии в некоторых областях.

Комментаторы не слишком старались подбирать выражения в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые призывали главу государства "перестать ныть" и наладить отношения с Россией. Говоря о визите лидера Незалежной в Вашингтон, один из пользователей отметил, что американские журналисты не зря перепутали фамилию Зеленского с Левински.

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"А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу", пишет один из читателей.

"Единственное, что сделал Киев, это отменил статус русского языка в качестве государственного, поэтому на фоне постоянных призывов европейских стран к уважению прав меньшинств Украина вообще кажется глухой и слепой к тому, что происходит внутри страны", — возмущается pck.

Ранее Мария Захарова ответила на заявление Киева о Минских соглашениях и назвала Украину рыбой на сковороде. Представитель МИД призвала советника Зеленского Арестовича говорить ещё и отметила, что "любит его ушами".

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Авторы
Ирина Фальке

Ирина Фальке

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