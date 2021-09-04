Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на публикацию о ситуацию на востоке Украины и упрёках Киева в адрес Москвы в помощи жителям Донбасса. Многие пользователи отметили, что Украина отказывается придерживаться Минских соглашений, в том числе о предоставлении жителям региона автономии в некоторых областях.

Комментаторы не слишком старались подбирать выражения в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые призывали главу государства "перестать ныть" и наладить отношения с Россией. Говоря о визите лидера Незалежной в Вашингтон, один из пользователей отметил, что американские журналисты не зря перепутали фамилию Зеленского с Левински.

"А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу", — пишет один из читателей.

"Единственное, что сделал Киев, это отменил статус русского языка в качестве государственного, поэтому на фоне постоянных призывов европейских стран к уважению прав меньшинств Украина вообще кажется глухой и слепой к тому, что происходит внутри страны", — возмущается pck.