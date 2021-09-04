Японцы призвали к "безжалостным" действиям в отношении России из-за Курил

Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали инициативы и решения российских властей по Курильским островам. Мнения японцев разделились: некоторые считают правильным принять поражение, другие призывают к войне.

"Япония должна перестроить свою дипломатию исходя из того, что Курилы не будут возвращены или, по крайней мере, что Россия не намерена этого делать", — написал один из комментаторов.

Другие пользователи предложили властям Японии остыть и переосмыслить ситуацию. Были и те, кто предложил отступить и ничего не делать, в том числе не сотрудничать с Москвой. Японцы считают, что это лишь укрепляет без того технологично развитую Россию.

Впрочем, были и крайне радикально настроенные комментаторы. Один из них предложил властям Японии "действовать безжалостно" и ввести против России санкции. Другой же заявил, что вернуть Курильские острова поможет только война.