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Искусственный интеллект Facebook пометил видео с темнокожими как "О приматах"

В компании признали, что система до сих пор несовершенна и нуждается в доработке.

4 сентября, 09:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Искусственный интеллект соцсети Facebook пометил видео с темнокожими мужчинами, размещённое в профиле издания Daily Mail, как ролик "О приматах". Администрации соцсети пришлось извиниться за данный инцидент.

С приматами ролик никак не связан. Видео на просторах соцсети появилось 27 июля 2020 года. На нём запечатлена стычка темнокожих и белых жителей с полицейскими. При этом во время просмотра ИИ Facebook упорно демонстрировал пользователям уведомление, где спрашивалось, хотят ли они "продолжить смотреть видео о приматах".

"Несмотря на то что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он несовершенен и нам предстоит много работы. Мы приносим извинения всем, кто мог видеть эти оскорбительные рекомендации", — цитирует New York Times заявление компании.

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А ранее Лайф рассказывал, что Facebook и YouTube возглавили рейтинг соцсетей по объёму деструктивного контента. При его составлении учитывалось количество неудалённого запрещённого материала, а также наличие или отсутствие представительства интернет-площадки в России.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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