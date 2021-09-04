Искусственный интеллект Facebook пометил видео с темнокожими как "О приматах"

Искусственный интеллект соцсети Facebook пометил видео с темнокожими мужчинами, размещённое в профиле издания Daily Mail, как ролик "О приматах". Администрации соцсети пришлось извиниться за данный инцидент.

С приматами ролик никак не связан. Видео на просторах соцсети появилось 27 июля 2020 года. На нём запечатлена стычка темнокожих и белых жителей с полицейскими. При этом во время просмотра ИИ Facebook упорно демонстрировал пользователям уведомление, где спрашивалось, хотят ли они "продолжить смотреть видео о приматах".

"Несмотря на то что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он несовершенен и нам предстоит много работы. Мы приносим извинения всем, кто мог видеть эти оскорбительные рекомендации", — цитирует New York Times заявление компании.