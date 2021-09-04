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Похитителя 23-летней эскортницы в Нижнем Новгороде отправили в СИЗО на два месяца

После обнаружения его пленницы Сергей пропал. Ранее мужчину задержали, давать показания он отказался.

4 сентября, 09:05
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Суд в Нижнем Новгороде отправил в СИЗО на два месяца 39-летнего бизнесмена Сергея С., которого обвинила в похищении и изнасиловании 23-летняя девушка, сообщил Лайфу источник. Елизавета провела 10 дней в подвале гаража мужчины, пока её не нашли и не освободили правоохранители.

После обнаружения пленницы Сергей пропал. Следственные органы совместно с полицией смогли его задержать. Давать показания он отказался.

СК подтвердил задержание и показал кадры допроса нижегородца, 10 дней удерживавшего девушку

СК подтвердил задержание и показал кадры допроса нижегородца, 10 дней удерживавшего девушку

Напомним, в Нижнем Новгороде в подвале гаража Сергея С. нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни супруга.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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