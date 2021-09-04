Похитителя 23-летней эскортницы в Нижнем Новгороде отправили в СИЗО на два месяца

Суд в Нижнем Новгороде отправил в СИЗО на два месяца 39-летнего бизнесмена Сергея С., которого обвинила в похищении и изнасиловании 23-летняя девушка, сообщил Лайфу источник. Елизавета провела 10 дней в подвале гаража мужчины, пока её не нашли и не освободили правоохранители.

Напомним, в Нижнем Новгороде в подвале гаража Сергея С. нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни супруга.