НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Составлен портрет среднестатистического участника "Дальневосточного гектара"

В Минвостока сообщили, что с момента старта программы ею воспользовалось уже более 95 тысяч человек.

4 сентября, 08:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Средний возраст заявителя по программе "Дальневосточный гектар" составляет 44 года. Причём чаще на земельный участок претендуют мужчины, чем женщины, рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.

По его словам, большинство людей приобретают участки для строительства личных домов. Таких, по данным статистики, 42%. Ещё 36% используют землю под сельскохозяйственные нужды. Каждый десятый берёт гектар под бизнес, а 7% используют его под туристические проекты.

"Дальневосточный гектар — это одна из востребованных опций с точки зрения развития туризма, особенно на Дальнем Востоке. Здесь можно увидеть дикую и необузданную природу, где крупные формы туристического размещения могут быть не совсем компактны, а маленькие частные проекты могут предоставлять уникальные сервисы", — рассказал Шамьюнов.

"Грех не воспользоваться": Предприниматели рассказали о преимуществах программы "Дальневосточный гектар"

"Грех не воспользоваться": Предприниматели рассказали о преимуществах программы "Дальневосточный гектар"

Министр добавил, что с момента старта программы в 2016 году её участниками стали уже свыше 95 тысяч человек, а скопления участков образовали целых три населённых пункта.

Накануне в рамках Восточного экономического форума президент России заявил, что правительство рассмотрит возможность расширения льготной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Президентские бонусы ВЭФ: Какие перемены ждут жителей Дальнего Востока

вчера в 20:32

Политолог оценил озвученные на ВЭФ Путиным предложения по Дальнему Востоку

вчера в 16:00

Мигрантам в России придётся получать карты с чипами о дактилоскопии

сегодня в 08:36

Назван способ взломать iPhone с помощью зарядки

сегодня в 09:55

"Никому не верьте, кто про карликов говорит": Уткин поделился ожиданиями перед матчем сборной России против Кипра

сегодня в 09:54

Новости партнеров

Layer 1