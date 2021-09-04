Составлен портрет среднестатистического участника "Дальневосточного гектара"
В Минвостока сообщили, что с момента старта программы ею воспользовалось уже более 95 тысяч человек.
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Средний возраст заявителя по программе "Дальневосточный гектар" составляет 44 года. Причём чаще на земельный участок претендуют мужчины, чем женщины, рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.
По его словам, большинство людей приобретают участки для строительства личных домов. Таких, по данным статистики, 42%. Ещё 36% используют землю под сельскохозяйственные нужды. Каждый десятый берёт гектар под бизнес, а 7% используют его под туристические проекты.
"Дальневосточный гектар — это одна из востребованных опций с точки зрения развития туризма, особенно на Дальнем Востоке. Здесь можно увидеть дикую и необузданную природу, где крупные формы туристического размещения могут быть не совсем компактны, а маленькие частные проекты могут предоставлять уникальные сервисы", — рассказал Шамьюнов.
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Министр добавил, что с момента старта программы в 2016 году её участниками стали уже свыше 95 тысяч человек, а скопления участков образовали целых три населённых пункта.
Накануне в рамках Восточного экономического форума президент России заявил, что правительство рассмотрит возможность расширения льготной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке.
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