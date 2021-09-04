Составлен портрет среднестатистического участника "Дальневосточного гектара"

Средний возраст заявителя по программе "Дальневосточный гектар" составляет 44 года. Причём чаще на земельный участок претендуют мужчины, чем женщины, рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.

По его словам, большинство людей приобретают участки для строительства личных домов. Таких, по данным статистики, 42%. Ещё 36% используют землю под сельскохозяйственные нужды. Каждый десятый берёт гектар под бизнес, а 7% используют его под туристические проекты.

"Дальневосточный гектар — это одна из востребованных опций с точки зрения развития туризма, особенно на Дальнем Востоке. Здесь можно увидеть дикую и необузданную природу, где крупные формы туристического размещения могут быть не совсем компактны, а маленькие частные проекты могут предоставлять уникальные сервисы", — рассказал Шамьюнов.

Министр добавил, что с момента старта программы в 2016 году её участниками стали уже свыше 95 тысяч человек, а скопления участков образовали целых три населённых пункта.