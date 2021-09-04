Самоуничтожившуюся картину Бэнкси выставят на продажу в шесть раз дороже

Известная картина уличного граффити-художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" может повторно уйти с молотка, но в шесть раз дороже своей первоначальной стоимости. Об этом сообщает телеканал CNN.

После того как в 2018 году на аукционе в Лондоне работа частично прошла через шредер, её новая владелица решила выждать время и перепродать картину. Пожелавшая остаться анонимной женщина рассчитывает выручить за неё от четырех до шести миллионов фунтов стерлингов (примерно 400–600 миллионов рублей).

Торги пройдут на аукционе Sotheby's 14 октября. Причём отмечается, что состоится продажа в том же зале, в котором несколько лет назад "Девочка с воздушным шаром" попыталась самоуничтожиться.