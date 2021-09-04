Самоуничтожившуюся картину Бэнкси выставят на продажу в шесть раз дороже
Отмечается, что торги пройдут в том же зале, где несколько лет назад произошёл перформанс.
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Известная картина уличного граффити-художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" может повторно уйти с молотка, но в шесть раз дороже своей первоначальной стоимости. Об этом сообщает телеканал CNN.
После того как в 2018 году на аукционе в Лондоне работа частично прошла через шредер, её новая владелица решила выждать время и перепродать картину. Пожелавшая остаться анонимной женщина рассчитывает выручить за неё от четырех до шести миллионов фунтов стерлингов (примерно 400–600 миллионов рублей).
Торги пройдут на аукционе Sotheby's 14 октября. Причём отмечается, что состоится продажа в том же зале, в котором несколько лет назад "Девочка с воздушным шаром" попыталась самоуничтожиться.
Напомним, в начале октября 2018 года "Девочку с воздушным шаром" выставили на аукционе Sotheby's в Лондоне и продали за $1,4 млн. Сразу после третьего удара молотком встроенный в раму шредер начал уничтожать холст. Часть полотна уцелела и впоследствии получила название "Любовь в мусорной корзине". Как выяснилось позже, по неоднократно отработанному плану картина должна была уничтожиться полностью.
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