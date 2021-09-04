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Самоуничтожившуюся картину Бэнкси выставят на продажу в шесть раз дороже

Отмечается, что торги пройдут в том же зале, где несколько лет назад произошёл перформанс.

4 сентября, 08:17
<p>Фото © ТАСС/EPA </p>

Фото © ТАСС/EPA

Известная картина уличного граффити-художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" может повторно уйти с молотка, но в шесть раз дороже своей первоначальной стоимости. Об этом сообщает телеканал CNN.

После того как в 2018 году на аукционе в Лондоне работа частично прошла через шредер, её новая владелица решила выждать время и перепродать картину. Пожелавшая остаться анонимной женщина рассчитывает выручить за неё от четырех до шести миллионов фунтов стерлингов (примерно 400–600 миллионов рублей).

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Торги пройдут на аукционе Sotheby's 14 октября. Причём отмечается, что состоится продажа в том же зале, в котором несколько лет назад "Девочка с воздушным шаром" попыталась самоуничтожиться.

Напомним, в начале октября 2018 года "Девочку с воздушным шаром" выставили на аукционе Sotheby's в Лондоне и продали за $1,4 млн. Сразу после третьего удара молотком встроенный в раму шредер начал уничтожать холст. Часть полотна уцелела и впоследствии получила название "Любовь в мусорной корзине". Как выяснилось позже, по неоднократно отработанному плану картина должна была уничтожиться полностью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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