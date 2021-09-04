На Камчатке намерены "раскачать" туризм благодаря новой авиакомпании

Авиакомпания "Камчатка", которая появилась на полуострове, будет развивать популярные туристические направления, сказал губернатор региона Владимир Солодов.

"В этом месяце создана новая авиакомпания, название ей дали "Камчатка". Первое судно уже приобретено именно с прицелом на туристические перевозки. Она будет "раскачивать" те направления, которые востребованы в туризме", — сказал он в интервью РИА "Новости" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также добавил, что сейчас в парке новой авиакомпании легкомоторный девятикресельный самолёт. В дальнейшем есть планы приобретать в год по два-три воздушных судна. Солодов уточнил, что в планах полёты на Курильские острова и по ключевым туристическим точкам на Камчатке.