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На Камчатке намерены "раскачать" туризм благодаря новой авиакомпании

Для неё планируется приобретать в год по несколько самолётов, которые смогут доставить людей в популярные туристические места.

4 сентября, 08:15
<p>Фото © ТАСС / Елена Верещака</p>

Фото © ТАСС / Елена Верещака

Авиакомпания "Камчатка", которая появилась на полуострове, будет развивать популярные туристические направления, сказал губернатор региона Владимир Солодов.

"В этом месяце создана новая авиакомпания, название ей дали "Камчатка". Первое судно уже приобретено именно с прицелом на туристические перевозки. Она будет "раскачивать" те направления, которые востребованы в туризме", — сказал он в интервью РИА "Новости" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также добавил, что сейчас в парке новой авиакомпании легкомоторный девятикресельный самолёт. В дальнейшем есть планы приобретать в год по два-три воздушных судна. Солодов уточнил, что в планах полёты на Курильские острова и по ключевым туристическим точкам на Камчатке.

Губернатор Камчатки рассказал о ценах на туры с проживанием и программой

Губернатор Камчатки рассказал о ценах на туры с проживанием и программой

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин предложил увеличить налоговые льготы для авиакомпаний Дальнего Востока. В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов добавил, что ведомство рассмотрит такую возможность и подготовит предложения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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