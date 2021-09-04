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Губернатор Камчатки рассказал о ценах на туры с проживанием и программой

По его словам, такая инициатива будет реализована в регионе уже в следующем году.

4 сентября, 06:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России появятся туры на Камчатку, в которые будут включены развлечения и проживание. Цены на них будут начинаться от 35 тысяч рублей, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По словам Солодова, инициативу планируют реализовать уже в следующем году. Отмечается, что в стоимость поездки будет включён билет до Петропавловска-Камчатского, семидневное проживание в гостинице и базовая турпрограмма.

"Там будет 35, 50, 80 тысяч — в зависимости от интенсивности, но в любом случае это доступный туризм", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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