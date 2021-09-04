Уходящий в отставку премьер-министр Японии прошёл медобследование

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга незадолго до своей отставки решил пройти медицинское обследование в одной из больниц Токио. После достаточно напряжённой работы без выходных политик выделил в своём графике один день на посещение врачей.

"До сих пор он работал без перерыва, поэтому он воспользовался промежутком в своём графике, чтобы пройти обследование. Это не тщательное медицинское обследование, а скорее, медицинский осмотр. С его здоровьем проблем нет", — цитирует Japan Times помощника политика.

Отмечается, что Суга уже проходил медицинские обследования в апреле и августе. Он заявлял, что вполне здоров, однако за последнее время на политика обрушилось множество задач: начиная от борьбы с распространением ковида и проведения летних Олимпийских игр в Токио, заканчивая проливными дождями и оползнями, с которыми столкнулась Страна восходящего солнца. Поэтому после столь большой нагрузки он решил ещё раз посетить медиков.