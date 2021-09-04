Названы самые покупаемые автомобили этого лета в России
По данным аналитиков, большая часть из них была приобретена в кредит.
Фото © Instagram / allnewlada
Автомобили Lada Granta и Lada Vesta стали самыми покупаемыми в России летом 2021 года. Такую статистику приводит телеканал RT со ссылкой на исследование сервиса "Сбер.Авто".
Вторая строчка в рейтинге досталась автомобилям марки KIA. Причём новыми было куплено 32% из них, остальные были подержанные. На третьем месте Hyundai, 64% машин были с пробегом. Самыми продаваемыми моделями этой марки стали Solaris и Creta. При этом отмечается, что большая часть (70%) всех сделок была оформлена в кредит.
Ранее Лайф рассказывал, какую сумму в среднем тратят россияне на содержание личного автомобиля за один год.
Комментариев: 0