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Названы самые покупаемые автомобили этого лета в России

По данным аналитиков, большая часть из них была приобретена в кредит.

4 сентября, 05:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/allnewlada/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">allnewlada</a></p>

Фото © Instagram / allnewlada

Автомобили Lada Granta и Lada Vesta стали самыми покупаемыми в России летом 2021 года. Такую статистику приводит телеканал RT со ссылкой на исследование сервиса "Сбер.Авто".

Вторая строчка в рейтинге досталась автомобилям марки KIA. Причём новыми было куплено 32% из них, остальные были подержанные. На третьем месте Hyundai, 64% машин были с пробегом. Самыми продаваемыми моделями этой марки стали Solaris и Creta. При этом отмечается, что большая часть (70%) всех сделок была оформлена в кредит.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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