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"Необходимо адаптировать к реальности": Автоэксперт оценил проект новых штрафов для водителей

Антон Шапарин отметил, что информация о таких штрафах не новая. Таким образом национальное законодательство приводится в соответствие с техническим регламентом.

4 сентября, 05:26

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Автоэксперт Антон Шапарин прокомментировал сообщения о подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором пропишут новые штрафы для водителей. Напомним, по информации СМИ, с 2022 года будет ужесточено наказание за отсутствие подушек безопасности, покрышки не по сезону, деформированный бампер и другие нарушения.

Шапарин отметил, что информация о таких штрафах не новая. Таким образом национальное законодательство приводится в соответствие с техническим регламентом.

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"Проблема только в том, что требования эти зачастую избыточные, потому что многие автомобили их пройти не смогут. Необходимо их, наоборот, корректировать, адаптировать к реальности. Необходимо, например, вывести, как в техрегламенте это написано, из-под контроля автомобили старше 30 лет. Просто потому, что для них ну нет больше запасных частей и никогда больше не будет, например, задних фонарей, а треснутыми ездить нельзя. Некоторые требования, конечно, разумные. Стёртые покрышки действительно неприемлемо, и за такое, безусловно, надо штрафовать", — отметил Шапарин в беседе с телеканалом "Дума-ТВ".

Ранее российским водителям раскрыли "запретные фразы" при общении с инспекторами ГИБДД.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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