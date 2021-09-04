Автоэксперт Антон Шапарин прокомментировал сообщения о подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором пропишут новые штрафы для водителей . Напомним, по информации СМИ, с 2022 года будет ужесточено наказание за отсутствие подушек безопасности, покрышки не по сезону, деформированный бампер и другие нарушения.

"Проблема только в том, что требования эти зачастую избыточные, потому что многие автомобили их пройти не смогут. Необходимо их, наоборот, корректировать, адаптировать к реальности. Необходимо, например, вывести, как в техрегламенте это написано, из-под контроля автомобили старше 30 лет. Просто потому, что для них ну нет больше запасных частей и никогда больше не будет, например, задних фонарей, а треснутыми ездить нельзя. Некоторые требования, конечно, разумные. Стёртые покрышки действительно неприемлемо, и за такое, безусловно, надо штрафовать", — отметил Шапарин в беседе с телеканалом "Дума-ТВ".