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В Китае 15 человек погибли в ДТП с трактором у границы с Россией

Один человек выжил, он доставлен в больницу. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

4 сентября, 04:56
<p>Фото © <a href="https://www.ettoday.net/news/20210904/2071810.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ettoday.net</a></p>

Фото © ettoday.net

На северо-востоке Китая 15 человек погибли в ДТП с участием полуприцепа-тяжеловоза и трактора. Об этом информирует Центральное телевидение страны.

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Авария произошла в уезде Боли провинции Хэйлунцзян — рядом с российской границей. Известно, что один человек выжил, он доставлен в больницу. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Начато расследование.

Ранее под Саратовом два человека вылетели навстречу фуре и сгорели заживо, запертые в смятом авто.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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