В Китае 15 человек погибли в ДТП с трактором у границы с Россией
Один человек выжил, он доставлен в больницу. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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На северо-востоке Китая 15 человек погибли в ДТП с участием полуприцепа-тяжеловоза и трактора. Об этом информирует Центральное телевидение страны.
Авария произошла в уезде Боли провинции Хэйлунцзян — рядом с российской границей. Известно, что один человек выжил, он доставлен в больницу. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Начато расследование.
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