В Киеве анонсировали участие США в урегулировании конфликта в Донбассе

США будут участвовать в обсуждении урегулирования кризиса в Донбассе и в обсуждении Крыма, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе и возвращении Крыма", — сказала Стефанишина в эфире программы Савика Шустера "Свобода слова".

Вице-премьер выразила надежду, что уже в ближайшее время пройдёт ряд визитов и состоится дискуссия на уровне министров иностранных дел и советников по вопросам безопасности.