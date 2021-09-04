В Киеве анонсировали участие США в урегулировании конфликта в Донбассе
Украинский вице-премьер Стефанишина выразила надежду, что уже в ближайшее время пройдёт ряд визитов.
Здание правительства Украины. Фото © ТАСС / Zuma
США будут участвовать в обсуждении урегулирования кризиса в Донбассе и в обсуждении Крыма, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе и возвращении Крыма", — сказала Стефанишина в эфире программы Савика Шустера "Свобода слова".
Вице-премьер выразила надежду, что уже в ближайшее время пройдёт ряд визитов и состоится дискуссия на уровне министров иностранных дел и советников по вопросам безопасности.
По словам Стефанишиной, "с сегодняшнего дня" тема Донбасса "будет обсуждаться не только в "нормандском формате", но и в более широком формате, включая США".
Напомним, Украина в последнее время пытается включить США в процесс переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, об этом в июне говорил первый президент страны Леонид Кравчук и нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский во время недавних переговоров с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. В МИД РФ ранее назвали условие для подключения США к этому вопросу.
Комментариев: 0