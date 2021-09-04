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Украинский паралимпиец вновь отказался сфотографироваться с россиянами

История, случившаяся несколько дней назад после забега на 100 метров, повторилась точь-в-точь.

4 сентября, 03:28
<p>Архивное фото © Национальная общественная телерадиокомпания Украины</p>

Архивное фото © Национальная общественная телерадиокомпания Украины

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров, вновь отказался сделать на церемонии награждения совместное фото с российскими атлетами Дмитрием Сафроновым и Артёмом Калашяном, занявшими первое и третье места соответственно.

После церемонии награждения по традиции спортсмены делают совместное фото. Однако Цветов не подошёл к россиянам на пьедестале. Во время фотографирования Сафронов и Калашян стояли обнявшись, а украинец стоял отдельно.

"Заложники идиотов": Почему украинский паралимпиец отказался фотографироваться с россиянами

"Заложники идиотов": Почему украинский паралимпиец отказался фотографироваться с россиянами

Ранее подобный инцидент произошёл после забега на 100 метров. Золото и бронзу в этой дисциплине также взяли россияне Дмитрий Сафронов и Артём Калашян. Паралимпийцы предложили Цветову сделать традиционный совместный снимок призёров, однако украинский атлет к ним не подошёл, россиянам пришлось фотографироваться вдвоём. Позже украинец объяснил своё решение.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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