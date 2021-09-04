Украинский паралимпиец вновь отказался сфотографироваться с россиянами
История, случившаяся несколько дней назад после забега на 100 метров, повторилась точь-в-точь.
Архивное фото © Национальная общественная телерадиокомпания Украины
Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров, вновь отказался сделать на церемонии награждения совместное фото с российскими атлетами Дмитрием Сафроновым и Артёмом Калашяном, занявшими первое и третье места соответственно.
После церемонии награждения по традиции спортсмены делают совместное фото. Однако Цветов не подошёл к россиянам на пьедестале. Во время фотографирования Сафронов и Калашян стояли обнявшись, а украинец стоял отдельно.
Ранее подобный инцидент произошёл после забега на 100 метров. Золото и бронзу в этой дисциплине также взяли россияне Дмитрий Сафронов и Артём Калашян. Паралимпийцы предложили Цветову сделать традиционный совместный снимок призёров, однако украинский атлет к ним не подошёл, россиянам пришлось фотографироваться вдвоём. Позже украинец объяснил своё решение.
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