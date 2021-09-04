Украинский паралимпиец вновь отказался сфотографироваться с россиянами

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров, вновь отказался сделать на церемонии награждения совместное фото с российскими атлетами Дмитрием Сафроновым и Артёмом Калашяном, занявшими первое и третье места соответственно .

После церемонии награждения по традиции спортсмены делают совместное фото. Однако Цветов не подошёл к россиянам на пьедестале. Во время фотографирования Сафронов и Калашян стояли обнявшись, а украинец стоял отдельно.