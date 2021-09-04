Клинический психолог объяснила россиянам, когда скука может привести к смерти

Хроническая скука может привести к смерти из-за устойчивой потери интереса человека к жизни. Что делать, чтобы этого избежать, рассказала нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.

Отмечается, что скукой медики называют состояние, при котором люди подавлены, малоактивны, мало интересуются окружающей действительностью. При этом ощущать время от времени скуку — абсолютно нормально. Но постоянно находиться в таком состоянии не только ненормально, но и опасно для человека, предупредила специалист.

"Были исследования учёных, которые доказали, что скука связана с ранней смертностью. В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни", — отметила психолог в интервью радио Sputnik.

По её словам, постоянная скука может со временем превратиться в депрессию, которая в состоянии довести человека до летального исхода. Помочь избавиться от такой "смертной" скуки может планомерное избавление от причин её формирования. Если не удаётся это сделать самостоятельно, то следует обратиться к специалисту, который, отметила Хвингия, поможет определить, какие привычные действия и занятия человека действительно бессмысленны или бесполезны, а какие только представляются ему таковыми.

"Помочь могут психологи, а в особо тяжёлых случаях — психиатры. Здесь важно разбираться с причиной. Если говорить о психологической составляющей, то первопричина формирования скуки — большое количество бессмысленных и бесполезных занятий. Любое наше действие должно иметь либо очевидный результат, либо внутренний смысл. Если у нас много бессмысленных занятий, то со временем формируется скука", — подчеркнула психолог.