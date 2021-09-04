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Глава Минприроды: Размер ущерба от наводнений в России ежегодно достигает 75 млрд рублей

К 2024 году планируется реконструировать более 380 километров сооружений инженерной защиты и расчистить свыше 55% проблемных участков русел рек, подчеркнул Александр Козлов.

4 сентября, 03:17
<p>Фото © ТАСС / МЧС России</p>

Фото © ТАСС / МЧС России

Величина убытков от наводнений в России достигает 75 миллиардов рублей ежегодно. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он рассказал, что к 2024 году по результатам мероприятий федерального проекта "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории РФ" в России построят и реконструируют свыше 380 километров сооружений инженерной защиты.

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"Больше 55% проблемных участков русел рек будут расчищены. Речь идёт о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений, которые ежегодно достигают 75 миллиардов рублей", — приводит слова Козлова РИА "Новости".

Также Минприроды сформировало новый федеральный проект по защите населения от наводнений. Большая часть его мероприятий приходится на дальневосточные регионы, где риски особенно высоки.

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Ранее наводнения в четырёх регионах Дальнего Востока признали ЧС федерального уровня.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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