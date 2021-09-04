Шеф-повар раскрыл лайфхаки по выбору максимально вкусной и безопасной шаурмы

Популярность шаурмы в России сопровождается печальной славой небезопасного блюда из-за большого числа пищевых отравлений. О том, как выбрать гарантированно вкусную и безопасную шаурму, рассказал телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын.

"У многих шеф-поваров есть места, где они покупают себе хорошую и качественную шаурму. А чтобы выбрать шаурму в незнакомом месте, есть несколько лайфхаков. Например, если у этой палатки еду покупают полицейские или если там есть очередь и видно, что палатка с шаурмой давно стоит, а не новая, значит, этому месту доверяют", — сказал Синицын в эфире радио Sputnik.

Чтобы получить максимально вкусную шаурму, шеф-повар предложил обратиться к продавцу с необычной просьбой. Следует попросить приготовить блюдо так, как если бы он готовил его себе.

"Если об этом сказать, то у человека будет уже не стандартный набор действий, а он будет представлять, как он для себя добавлял бы соус и прочие ингредиенты", — заключил эксперт.