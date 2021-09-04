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Россиянин Сафронов побил ещё один рекорд и завоевал второе золото на Паралимпиаде

В этом же забеге бронза досталась другому нашему спортсмену — Артёму Калашяну. Второе место занял украинец Игорь Цветов. Таким образом, полностью повторился пьедестал в забеге на 100 метров.

4 сентября, 02:10
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов выиграл золотую медаль в беге на 200 метров в категории T35 на Паралимпийских играх в Токио.

Он показал время 23,00 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал украинец Игорь Цветов (23,25). Третьим стал ещё один представитель России — Артём Калашян (23,75), четвёртым — Давид Джатиев (23,85).

Сафронов, Калашян и Джатиев выступают в соревнованиях для спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. При этом в ходе забегов они не используют коляски.

Добавим, что 30 августа на Паралимпиаде в Токио Сафронов завоевал золотую медаль в беге на 100 метров, также установив мировой рекорд. Третьим тогда, как и сейчас, стал Артём Калашян, вторым — Цветов. На церемонии награждения украинец отказался от совместного фото с россиянами. Позже он объяснил своё решение.

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Кроме того, россиянин Андрей Вдовин, который был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр, завоевал серебряную медаль Паралимпиады в беге на 200 метров. Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Результат Вдовина составил 22,24 секунды. Первым с мировым рекордом стал американец Ник Мэйхью (21,91). Тройку лидеров замкнул бразилец Рикардо Гомес да Мендонка (22,62). Другой наш спортсмен, Чермен Кобесов, финишировал четвёртым (22,85).

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До этого 27-летний Вдовин стал паралимпийским чемпионом в беге на 400 метров, установив мировой рекорд. Также россиянин завоевал серебро в беге на 100 метров.

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Ранее Лайф сообщал о том, что российские пловцы победили в эстафете на Паралимпиаде в Токио с мировым рекордом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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