Россиянин Сафронов побил ещё один рекорд и завоевал второе золото на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов выиграл золотую медаль в беге на 200 метров в категории T35 на Паралимпийских играх в Токио.

Он показал время 23,00 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал украинец Игорь Цветов (23,25). Третьим стал ещё один представитель России — Артём Калашян (23,75), четвёртым — Давид Джатиев (23,85).

Сафронов, Калашян и Джатиев выступают в соревнованиях для спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. При этом в ходе забегов они не используют коляски.

Кроме того, россиянин Андрей Вдовин, который был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр, завоевал серебряную медаль Паралимпиады в беге на 200 метров. Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Результат Вдовина составил 22,24 секунды. Первым с мировым рекордом стал американец Ник Мэйхью (21,91). Тройку лидеров замкнул бразилец Рикардо Гомес да Мендонка (22,62). Другой наш спортсмен, Чермен Кобесов, финишировал четвёртым (22,85).

До этого 27-летний Вдовин стал паралимпийским чемпионом в беге на 400 метров, установив мировой рекорд. Также россиянин завоевал серебро в беге на 100 метров.