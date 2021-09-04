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В Петербурге установят памятник собаке Сергея Довлатова Глаше

Открытие пройдёт 4 сентября в 15:30 в сквере Довлатова на Загородном проспекте, 15.

4 сентября, 01:42
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-122715160_1566?w=wall-122715160_1566" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dovlatovday</a></p>

Фото © VK / dovlatovday

В Санкт-Петербурге на Загородном проспекте установят памятник собаке Сергея Довлатова. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Отмечается, что архитектор Вячеслав Бухаев уже установил фокстерьера Глашу из стали рядом с памятником писателю. Другую часть разделившегося на половины памятника собаке откроют 4 сентября в 15:30 в сквере Довлатова на Загородном проспекте, 15.

Фото © VK / dovlatovday

Фото © VK / dovlatovday

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"Она подняла ножку, и рядом образовалась огромная лужа. Вячеслав Бухаев утверждает, что, по словам вдовы писателя Елены Довлатовой, именно так Глаша справляла свои житейские нужды. Подруга Довлатова Эра Коробова вспоминает, что маленькая Глаша наделала у неё в комнате огромную лужу: "Такая маленькая — и такая лужа! Просто удивительно", — говорится в сообщении организаторов фестиваля памяти писателя "День Д".

Ранее Лайф сообщал, что Google выпустил дудл к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова, которое отмечалось 3 сентября.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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