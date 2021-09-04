В Петербурге установят памятник собаке Сергея Довлатова Глаше

Отмечается, что архитектор Вячеслав Бухаев уже установил фокстерьера Глашу из стали рядом с памятником писателю. Другую часть разделившегося на половины памятника собаке откроют 4 сентября в 15:30 в сквере Довлатова на Загородном проспекте, 15.

"Она подняла ножку, и рядом образовалась огромная лужа. Вячеслав Бухаев утверждает, что, по словам вдовы писателя Елены Довлатовой, именно так Глаша справляла свои житейские нужды. Подруга Довлатова Эра Коробова вспоминает, что маленькая Глаша наделала у неё в комнате огромную лужу: "Такая маленькая — и такая лужа! Просто удивительно", — говорится в сообщении организаторов фестиваля памяти писателя "День Д".