Рогозин представил Путину макет российского ядерного буксира "Зевс"
Ранее сообщалось, что он будет предназначен для полётов к Луне и планетам Солнечной системы.
Кадр из видео © YouTube / 4-й ВИД
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту РФ Владимиру Путину макет российского ядерного буксира "Зевс". В 2030 году он будет запущен с этого космодрома.
"Это транспортно-энергетический модуль. Это наша совместная с "Росатомом" работа. Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же — у нас будет создана вся инфраструктура — будем выводить его на высоту не менее 800 километров, это самая безопасная высота для включения ядерного реактора", — рассказал Рогозин, показывая главе государства макет.
Создание элементов ядерного буксира в России ведётся с 2010 года. Опытно-конструкторские работы носят название "Нуклон". Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полётов к Луне и планетам Солнечной системы.
Ранее Рогозин рассказал, сколько ещё лет можно эксплуатировать отечественную ракету-носитель "Союз-2".
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