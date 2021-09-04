Рогозин представил Путину макет российского ядерного буксира "Зевс"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту РФ Владимиру Путину макет российского ядерного буксира "Зевс". В 2030 году он будет запущен с этого космодрома.

"Это транспортно-энергетический модуль. Это наша совместная с "Росатомом" работа. Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же — у нас будет создана вся инфраструктура — будем выводить его на высоту не менее 800 километров, это самая безопасная высота для включения ядерного реактора", — рассказал Рогозин, показывая главе государства макет.