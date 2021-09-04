НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рогозин представил Путину макет российского ядерного буксира "Зевс"

Ранее сообщалось, что он будет предназначен для полётов к Луне и планетам Солнечной системы.

4 сентября, 01:36
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uaEJP6ozWVs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4-й ВИД</a></p>

Кадр из видео © YouTube / 4-й ВИД

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил на космодроме Восточный президенту РФ Владимиру Путину макет российского ядерного буксира "Зевс". В 2030 году он будет запущен с этого космодрома.

"Это транспортно-энергетический модуль. Это наша совместная с "Росатомом" работа. Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же — у нас будет создана вся инфраструктура — будем выводить его на высоту не менее 800 километров, это самая безопасная высота для включения ядерного реактора", — рассказал Рогозин, показывая главе государства макет.

Элементы российского ядерного буксира "Зевс" планируют испытать в космосе

Элементы российского ядерного буксира "Зевс" планируют испытать в космосе

Создание элементов ядерного буксира в России ведётся с 2010 года. Опытно-конструкторские работы носят название "Нуклон". Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полётов к Луне и планетам Солнечной системы.

Ранее Рогозин рассказал, сколько ещё лет можно эксплуатировать отечественную ракету-носитель "Союз-2".

Россия и Япония заключили соглашение о создании аналога телескопа "Хаббл"

Россия и Япония заключили соглашение о создании аналога телескопа "Хаббл"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Рогозин назвал месяц завершения строительства второй очереди космодрома Восточный

сегодня в 01:26

Рогозин рассказал, сколько ещё лет можно эксплуатировать ракету "Союз-2"

сегодня в 00:42

Россия и Япония заключили соглашение о создании аналога телескопа "Хаббл"

сегодня в 01:09

Россиянин Сафронов побил ещё один рекорд и завоевал второе золото на Паралимпиаде

сегодня в 02:10

Россиянам объяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий

сегодня в 02:00

Новости партнеров

Layer 1