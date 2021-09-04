Россия и Япония заключили соглашение о создании аналога телескопа "Хаббл"

"Роскосмос" и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заключили соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Он отметил, что Япония является полноправным участником проекта с 2021 года.

"Подписано соглашение между "Роскосмосом" и космическим агентством Японии об изготовлении японской стороной совместно с [российскими] Институтом астрономии и Институтом космических исследований спектрографа для исследования атмосфер экзопланет", — приводит слова Сачкова РИА "Новости".

Уточняется, что астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория – Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. Основным инструментом аппарата является космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра. Он будет оснащён спектрографами высокого и низкого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Обсерваторию "Спектр-УФ" запустят в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года. Отмечается, что "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому телескопу "Хаббл".